L’actu en dessin : l’horreur de la bataille de Soledar dans le Donbass

La sanglante bataille de Soledar opposant l’armée ukrainienne aux forces russes dans le Donbass, fait écho aux horreurs des grandes guerres du XXe siècle, symbolisées par le tableau “Guernica” de Pablo Picasso de 1937 qui représente le bombardement de la ville éponyme lors de la guerre civile espagnole.

La bataille féroce qui se joue dans le Donbass, concentrée à Bakhmout et à Soledar, pourrait être un tournant de la guerre. Les frappes de drone à distance ont laissé place, faute de matériel, à de l’armement plus archaïque et à des méthodes plus directes et impitoyables.

Les témoignages des soldats ukrainiens rappellent la Première guerre Mondiale et un “Verdun du XXIe siècle”. Selon eux, l’armée russe et les mercenaires du groupe Wagner n’ont plus de considération pour la vie de leurs soldats et les cadavres s’empilent dans les cratères d’obus.

Une horreur qui inspire au dessinateur français Dum ce Guernica aux couleurs de l’Ukraine, un tableau peint par Pablo Picasso pour attirer l’attention du monde sur le bombardement meurtrier de cette ville lors de la guerre d’Espagne, ordonné par les nationalistes espagnols et exécuté par des troupes allemandes nazies et fascistes italiennes.

