Lady Sonia aux Ivoiriens: “Pardonnez-moi de vous avoir traités de xénophobes”

La coach congolaise, Lady Sonia, qui était au cœur d’une polémique en Côte d’Ivoire il y a plus d’un an, a demandé pardon aux Ivoiriens à la faveur de la célébration de son anniversaire marquant ses 50 ans.

Lady Sonia: ‘’Chère Côte d’Ivoire, je viens aujourd’hui vous demander pardon’’

La coach congolaise, Sonia Mabiala appelée affectueusement Lady Sonia s’est attirée la foudre des internautes il y a un peu plus d’un an lorsqu’elle avait été amenée à se prononcer sur un plateau télé en Côte d’Ivoire sur d’autres coachs féminins. Son point de vue sur la coach ivoirienne, Hamond Chic Caviar, avait déplu à de nombreuses personnes. Celles-ci, via les réseaux sociaux, n’étaient pas passées par quatre chemins pour asséner leurs vérités à Lady Sonia.

Furieuse, la coach avait par la suite fait une vidéo pour attaquer son pays d’accueil qui est la Côte d’Ivoire où elle a passé environ 17 années de sa vie. ‘’Je connais mon pays, j’appartiens au Congo Brazzaville, j’appartiens au Burkina Faso, je suis née en France. Dans mon cœur, il y a un peuple qui restera éternellement, c’est celui du Cameroun, à part ça, je n’irai pas plus loin que ça. Merci pour l’ingratitude’’, avait-elle déclaré.

Avant de souligner : ‘’Dans tous les pays où j’allais, j’étais fière de montrer mon côté ivoirien parce que j’estimais que c’est le seul que je connaissais […] J’ai dit ce que je pensais et c’était la vérité. Quand je ne connais pas quelqu’un personnellement je le dis, cela a pris toutes les dimensions que cela a voulu prendre mais je m’en fous. Les propos xénophobes m’ont blessée. On m’a traitée comme si je n’avais pas de pays. […] J’ai vu mes parents pleurer. Merci pour tout, merci de m’avoir salie, merci de m’avoir dit que je n’étais pas de votre pays parce c’est grâce à ça que j’ai pu rebondir’’.

A l’occasion de la célébration de son 50ème anniversaire, Lady Sonia a profité pour revenir sur cette polémique et faire son mea culpa à la Côte d’Ivoire pour ses manquements il y a de cela deux ans. ‘’Je voudrais profiter de cette journée de 50 ans pour m’arrêter et m’adresser à la Côte d’Ivoire. Chère Côte d’Ivoire, je viens aujourd’hui vous demander pardon. Pardon parce que je vous ai fait mal. J’ai été un enfant insolent. J’ai tenu des propos contre la Côte d’Ivoire qui n’étaient pas corrects. Côte d’Ivoire, vous êtes un peuple hospitalier. Je vous demande pardon pour les propos que j’ai tenus envers vous (…) Il y a eu beaucoup de choses qui m’ont choquée et dans la colère, j’ai parlé. Je ne voulais pas parler à la Côte d’Ivoire. Je m’adressais à un groupe de personnes mais j’ai commis l’erreur de mettre tout le monde dans le même sac. Alors que non. Quand je suis venue à Abidjan, j’ai été aimée, accueillie, applaudie, célébrée, soutenue. La Côte d’Ivoire ne m’a jamais tourné le dos. […] La Côte d’Ivoire, c’est chez moi. Que la Côte d’Ivoire soit bénie. Je suis l’enfant de la Côte d’Ivoire. Pardonnez-moi de vous avoir manqué de respect, de vous avoir traités de xénophobes’’.