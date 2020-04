L’Afrique franchit la barre des 5 000 guérisons du Coronavirus

La quasi-totalité des pays sur le continent est désormais affectée par le nouveau coronavirus. On dénombre 5 116 guérisons pour 21 080 cas confirmés et 1 078 décès dans 52 pays. Dans cet article, nous faisons une mise à jour de la situation sur l‘évolution de la maladie en Afrique.

Le point du jour

En Guinée, le secrétaire général du gouvernement guinéen, un proche du président Alpha Condé, est décédé après avoir contracté la maladie du Covid-19 qui a tué “plusieurs hauts cadres de l’Etat” en Guinée, a annoncé dimanche le gouvernement guinéen dans un communiqué.

Au Mali, les populations se sont rendues aux urnes, malgré la présence du nouveau coronavirus qui a déjà touché 216 personnes dont 41 guéries et 13 décédées.

En RDC, le port de masque a été rendu obligatoire à Kinshasa, la capitale. Ainsi en a décidé le gouverneur de la plus grande ville d’Afrique francophone, Gnetiny Ngobila. La mesure prendra effet dès le lundi 20 avril.

Et qui dit que des prophètes n’avaient pas déjà prédit l’arrivée du nouveau coronavirus ? Dans un entretien avec Deon Meyer, l’AFP révèle que l‘écrivain sud-africain avait fait dans un ouvrage de fiction paru il y a quatre ans des « prémonitions embarrassées » sur le coronavirus. « Quatre ans après la sortie du livre en Afrique du Sud, se replonger dans les détails de son scénario fait froid dans le dos », écrit l’agence française.

Les statistiques (au 19 avril)

Cas confirmés = 21 080

Décès = 1 078

Guérisons = 5 116

Pays touchés = 52

Pays non touchés = 2 (Lesotho, Comores)

Pays par ordre alphabétique

Afrique du Sud : 3 034

Algérie : 2 534

Angola : 24

Bénin : 35

Burkina Faso : 565

Burundi : 5

Botswana : 15

Cameroun : 1 017

Cap-Vert : 58

Congo-Brazzaville : 143

Côte d’Ivoire : 801

RCA : 12

Comores : 0

Djibouti : 732

Égypte : 3 032

Erythrée : 39

Eswatini : 22

Éthiopie : 105

Gabon : 108

Gambie : 9

Ghana : 834

Guinée : 518

Guinée-Bissau : 46

Guinée équatoriale : 79

Kenya : 262

Lesotho : 0

Libéria : 76

Libye : 49

Madagascar : 120

Malawi : 17

Mali : 216

Maroc : 2 685

Maurice : 325

Mauritanie : 7

Mozambique : 35

Namibie : 16

Niger : 639

Nigeria : 542

RD Congo : 307

Rwanda : 144

Ouganda : 55

Sao Tomé et Principe : 4

Sénégal : 350

Seychelles : 11

Sierra Leone : 30

Somalie : 135

Soudan : 66

Sud-Soudan : 4

Tanzanie : 147

Tchad : 33

Togo : 84

Tunisie : 866

Zambie : 57

Zimbabwe : 25

Pays les plus touchés par région

Afrique australe = Afrique du Sud (3 034 cas, 52 décès, 903 guérisons)

Afrique de l’est = Maurice (325 cas, 9 décès, 180 guérisons)

Afrique de l’ouest = Burkina Faso (565 cas, 36 décès, 321 guérisons)

Afrique centrale = Cameroun (1 017 cas, 42 décès, 305 guérisons)

Afrique du nord = Égypte (3 032 cas, 224 décès, 701 guérisons)

Le point du samedi 18 avril

Au Burkina Faso, l’important chef traditionnel sahélien, Ousmane Amirou Dicko, émir du royaume de Liptako, à cheval entre le Burkina, le Mali et le Niger, a appelé samedi à une trêve humanitaire pour éviter la propagation du coronavirus dans une région en proie aux violences jihadistes et intercommunautaires.

Au Nigeria, week-end noir à la présidence de la République. Le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l’État nigérian Muhammadu Buhari, Abba Kyari est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir contracté le nouveau coronavirus.

(From God Almighty we came and to him we shall return)

I condole with Mrs. Kulu Abba Kyari and the entire family of Late Malam Abba Kyari over the death of their husband and father. pic.twitter.com/qwCVMdyS8Y

— Aisha M. Buhari (@aishambuhari) April 18, 2020

En Guinée équatoriale, une infirmière a été placée en détention préventive à Malabo pour délit de « violation de secrets » après avoir affirmé que l’hôpital où sont isolés et traités les malades du nouveau coronavirus n’a pas d’oxygène. « Le ministère public a sollicité la prison préventive contre la présumée auteure du délit de violation de secrets, Mme Nuria Obono Ndong Andem », a indiqué jeudi le tribunal de première instance dans son ordonnance, que l’AFP a pu consulter vendredi.

Inculpation vivement contestée par des ONG et des partis de l’opposition qui demandent sa libération « sans condition ».

Lire sur africanews

Comments

comments