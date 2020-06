L’attaque de Said Penda aux militants de Gbagbo « Vous avez été bernés, roulés dans la farine par un pervers sans foi ni loi »

Said Penda se disant insulter et menacer de mort, apporte une réponse aux pro-Gbagbo suite à sa dernière publication sur les réseaux sociaux.

Suite à la publication de ma vidéo d’hier qui dévoile certains des plus gros mensonges du criminel de guerre gbagbo, ses partisans ont réagi, sur différents forum ivoiriens, avec plusieurs centaines d’injures à ma modeste personne et menaces de mort.

Ma réponse: Vous êtes à plaindre. C’est gbagbo lui-même qui dévoile ses mensonges dans la vidéo que vous voyez. Votre intoxication mentale et votre endoctrinement ont dépassé toutes les limites de l’imaginable. Tout le monde peut se tromper, mais face aux preuves comme celles contenues dans ma vidéo, on doit simplement confesser son erreur et réviser son jugement, comme l’a fait courageusement la Camerounaise que je cite, et des centaines d’autres Ivoiriens et Africains pro-gbagbo qui m’ont écrit inbox.

Vous, les gor (gbagbo ou rien), avez été bernés, roulés dans la farine par un pervers sans foi ni loi, qui se glorifiait d’être le boulanger qui roule tout le monde dans la farine. M’insulter ou me menacer de mort n’y changera rien. S’il faut en vouloir à quelqu’un, ce serait à Gbagbo. Pas à moi, Pas aux faits.

