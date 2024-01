L’augmentation du prix de l’électricité était malheureusement une nécessité

Le président d la République, Alassane Ouattara a expliqué, jeudi 04 janvier 2024, à Abidjan Plateau, que l’augmentation du prix de l’électricité en Côte d’Ivoire était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l’électricité, produite par le pays.

« Je voudrais d’ailleurs souligner qu’en dépit de cette hausse, la Côte d’Ivoire reste l’un pays en Afrique où les prix au kilowattheure est le plus bas et aussi l’un des pays où les coupures d’électricité sont les plus faibles sur l’ensemble du continent », a ajouté M. Ouattara, lors du premier Conseil des ministres de l’année.

Le président de la République, qui a dit comprendre les préoccupations de ses concitoyens, les a appelés à être fiers de tout ce qui a été accompli dans le domaine, avec l’électrification à près de 100% et l’électrification de tous les villages de plus de 500 habitants.

« Je crois qu’il faudrait saluer cette performance et je vous félicite M. le Premier ministre. Gouverner, c’est prévoir et c’est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre », a-t-il insisté.

Le ministre en charge de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, rappelle-t-on, avait annoncé, mardi 26 décembre 2023, lors d’une conférence de presse, à Abidjan, que sur proposition de l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité et après analyse de la Commission consultative sur les tarifs, le gouvernement a décidé d’un ajustement du prix de l’électricité de 10%, dès le 1er janvier 2024.

Cet ajustement s’applique à l’ensemble des abonnés à l’électricité. L’augmentation fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA/Kwh à 87 francs CFA/Kwh. Ce, pour faire face, dans le secteur, à un déséquilibre financier, accentué par les effets de la pandémie de COVID-19 et de la tension entre l’Ukraine et la Russie, a souligné M. Coulibaly.

Le 1er juillet 2023, le secteur avait connu un premier ajustement de 9,6% alors que le taux requis était de 27%. Celui-ci ne concernait que 11% des abonnés notamment, les industriels (400 000 clients). Cet ajustement tarifaire a permis de combler partiellement le déficit entre le coût de revient et le tarif moyen de vente (non compris les arriérés de paiement aux opérateurs et les investissements à réaliser) en 2023, d’environ 34 milliards de FCFA.