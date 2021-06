Laurent Gbagbo entend bien rentrer en Côte d’Ivoire, le 17 juin 2021″ ( Me Habiba Touré)

Dans un communiqué rendu public par son avocate Me Habiba Touré, Laurent Gbagbo entend bien rentrer en Côte d’Ivoire, le 17 juin 2021. Ci-dessous le communiqué.

Dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, le Conseil Supérieur de la Publicité (CSP) a fait arracher les affiches commandées par des sympathisants du Président Laurent GBAGBO, et qui visaient à informer les populations de son retour dans son pays, la Côte d’Ivoire, le 17 juin 2021.

Pour seule explication de ces arrachages nocturnes, le CSP a indiqué qu’il serait interdit d’utiliser l’image d’une personnalité politique sur des affiches publicitaires. Cette explication apparait étonnante au regard de récentes affiches publicitaires à l’effigie de personnalités politiques RHDP, en dehors de toute campagne électorale, et qui n’ont pas subi le même traitement.

Le Président Laurent GBAGBO appelle les Ivoiriens à l’apaisement, et leur demande d’aller au- delà d’un simple problème d’affichages. Il estime que le chantier de la réconciliation est bien plus important que cela. Le Président Laurent GBAGBO rappelle qu’il entend bien rentrer dans son pays le 17 juin 2021, et cela dans la paix et la sérénité.

P/O le Président Laurent GBAGBO

Ivoiresoir

Comments

comments