« L’avenir de cette nation ne s’éclaircira jamais tant que Ouattara, Gbagbo, Bedié et Soro ne se retireront pas de la politique », Gnamien Konan

Gnamien Konan demande à Ouattara, Gbagbo, Bedié et Soro de se retirer de la politique sinon les crises ne s’arrêteront jamais en Côte d’Ivoire.

« L’avenir de cette nation ne s’éclaircira jamais tant que nous ne reconnaîtrons que la vérité qui sert nos intérêts. Oui, tant que les quatre acteurs majeurs de la crise ivoirienne, Ouattara, Gbagbo, Bedié et Soro ne se retireront pas de la politique en Côte d’Ivoire nous n’irons que de crises en crises, offrant au monde le spectacle des gens les plus idiots de la terre et surtout hypothéquant l’avenir de plusieurs générations.

Dites moi, vous les inconditionnels, qu’est-ce que ces quatre messieurs, les BOGS, peuvent offrir de si extraordinaire à la Côte d’Ivoire, qu’ils ne l’ont déjà fait? Oui, entre nous, mesdames et messieurs les suiveurs. Parce que le problème ce n’est pas eux, c’est nous les adorateurs, ou rien et consorts.

Qu’ils s’entretuent, se mettent en prison, s’exilent et bien, moi je n’en ai rien, vraiment rien à cirer. Je suis fatigué de voir ces rock-stars aux multiples Palais se balader en jet privé pendant que nos parents, les paysans ploient sous le poids de la pauvreté, les jeunes se contentent de rêves et de petits boulots, les enfants étouffent dans les salles de classe.

Vous pouvez continuer de les suivre jusqu’au paradis ou en enfer, c’est votre droit.

En plus, rassurez vous, je ne leur en veux pas. Je veux juste qu’ils dégagent hic et nunc!

Right here and right now !

Lire sur Yeclo

Comments

comments