LDC: le groupe du Real Madrid pour affronter Braga, avec Bellingham

Le Real Madrid vient de dévoiler le groupe de joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour la réception de Braga, mercredi, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Auteur de trois victoires lors de ses trois premières sorties dans cette édition de la Ligue des champions, le Real Madrid va tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition ce mercredi soir. Pour ce faire, le club espagnol devra battre Braga, au Santiago Bernabeu, lors de la quatrième journée de groupes. Une rencontre qui a tout du piège, d’autant plus que les Merengue ont eu du mal à remporter la victoire lors du match aller (1-0).

En conférence de presse d’avant match, l’entraîneur Carlo Ancelotti a analysé ce duel. Et il veut décrocher le billet pour les huitièmes au plus vite. « C’est important, en finir avec la phase de groupe serait bien, il faudra se battre pour ça, on a joué Braga récemment et on se connaît bien. C’est une bonne équipe qui vient ici pour prendre des points. Nous avons besoin du maximum.« , a-t-il expliqué.

Le technicien italien se méfie toutefois de l’adversaire: « Ils ont très bien joué contre nous, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Il faut bien défendre contre eux, si vous baissez les bras et pensez que le match est fini, ils reviennent. Il est très important de bien défendre contre ce genre d’équipes.«

Pour décrocher les trois points et la qualification, Ancelotti a fait appel à un groupe de 21 joueurs. Annoncé incertain pour la rencontre, après avoir été touché contre Vallecano en Liga, Jude Bellingham est bien présent. Toutefois, sa participation à ce match n’est pas encore déterminée. « Il a bien récupéré, il n’a pas fait toute la séance pour éviter les coups, mais il s’est senti bien. J’évaluerai demain avec lui s’il peut jouer.« , a expliqué Ancelotti face aux médias.