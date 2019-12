Le 31 décembre, les ivoiriens auront droit à deux adresses à la nation (Ouattara et Soro) à la même heure

L’année tire à sa fin. Et comme il est de coutume, le Président de la République, Alassane Ouattara fera une adresse à la nation, le 31 décembre 2019. Les Ivoiriens auront droit à deux adresses à la nation (Ouattara et Soro), à en croire l’annonce faite par Guillaume Kigbafori Soro, président de Générations et Peuples Solidaires (GPS). » Adresse à la nation en direct de tous les médias sociaux de M. Guillaume Soro. Le 31 décembre 2019 à 20 heures », annonce le président de GPS.

A quel titre Guillaume Soro veut-il faire une adresse à la nation et non à ses militants et sympathisants ? Difficile de répondre. Cela dit, s’il maintient cette adresse à la nation, les Ivoiriens assisteront à un duel à distance entre Alassane Ouattara et son ancien Premier ministre.

En effet, le message à la nation du Chef de l’État sera diffusé en live sur RTI Info, tandis que Guillaume Soro sera sur sa page officielle Facebook. Ainsi, dans le milieu des internautes, on verra qui des deux personnalités politiques est le plus suivi. Guillaume Soro, est-il bon de le rappeler, est visé par un mandat d’arrêt international émis par les autorités ivoiriennes. Il de ce fait est reproché une tentative d’atteinte à la sûreté de l’État.

Guillaume Soro est également poursuivi pour blanchiment de capitaux. Annoncé à Abidjan le 23 décembre 2019, le jet privé qui le transportait a été dérouté au Ghana. D’où il est reparti pour l’Europe. Par ailleurs, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2020. Soro se présente comme un farouche adversaire du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix( RHDP).

En plus, au cours d’une conférence de presse animée à Abidjan le 26 décembre. Le Procureur de la République, Richard Adou a présenté un enregistrement attribué à Guillaume Soro. Et annonce en conséquence la saisie d’armes chez ce dernier.

Rendez-vous donc le 31 décembre à 20h, pour voir qui des deux personnalités aura le plus d’audiences sur Facebook.

