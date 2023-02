le bilan des séismes en Turquie et en Syrie dépasse les 19 000 morts

Le bilan du séisme, qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie, a dépassé les 19 000 morts, les secouristes restant engagés dans une course contre la montre pour sauver des survivants dans un froid mordant. Suivez la situation sur notre liveblog.

Les secouristes continuent à s’activer dans un froid glacial, jeudi 9 février, pour tenter de secourir les victimes des séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie. Les 72 premières heures sont cruciales pour retrouver des survivants, plus de 90 % des rescapés étant secourus dans cette fenêtre.

Le bilan s’élève désormais à plus de 19 800 morts, selon les derniers décomptes officiels : 16 546 morts en Turquie et 3 317 morts en Syrie. Recep Tayyip Erdogan a, par ailleurs, fait état de plus de 60 000 blessés pour la seule Turquie.

Un premier convoi d’aide est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie jeudi, au quatrième jour après la catastrophe.

