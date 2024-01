Le budget 2024 de la commune de Ouangolodougou en hausse de plus 14%

Le budget primitif de l’exercice 2024 de la commune de Ouangolodougou, adopté samedi 30 décembre 2023, enregistre une hausse de plus de 14% par rapport à celui de 2023.

Arrêté à un montant de 508 604 000 FCFA contre 444 998 000 FCFA pour l’exercice 2023, le budget primitif 2024 connait une hausse de 63 606 000 FCFA, soit 14,29% par rapport à l’exercice précédent.

Selon le secrétaire général de la mairie de Ouangolodougou, Aka Armand, ce budget prévoit en investissements, un montant de 259 311 000 FCFA et est destiné à financer « les équipements des services généraux, les équipements des services de collectivités, les équipements des services socioculturels et de la promotion humaine et les équipements des services économiques ».

La somme de 249 293 000 FCFA sera consacrée, quant à elle, aux dépenses de fonctionnement de la commune, a ajouté le fonctionnaire de la mairie, estimant que ce budget primitif est réaliste et est de nature à améliorer la qualité de vie et à favoriser l’épanouissement socioculturel des populations, les conseillers municipaux présents l’ont adopté à l’unanimité.