Le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela renforcent leur coopération

Les chefs de la diplomatie burkinabé et de la République Bolivarienne ont échangé et fait le tour d’horizon de leurs relations au niveau bilatéral, mais aussi échanger sur des questions internationales.

Nouvelle dynamique pour le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela

En marge des travaux de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traore, a eu un tête-à-tête le 6 février, avec son homologue vénézuélien Eván Gil.

Chargés de conduire à bien la coopération qui amorce une nouvelle dynamique entre leurs pays, les deux chefs de la diplomatie ont échangé dans le sens de relever ce défi, après deux décennies de formalisation des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela.

« Il était de bon ton que nous puissions échanger et faire le tour d’horizon de nos relations au niveau bilatéral, mais aussi échanger sur des questions internationales. Après que nous ayions passé en revue toutes ces questions, j’ai bonne foi que nous allons signer le maximum d’accords et de mémorandums d’entente, à la hauteur de ce que nous attendons de la coopération entre nos deux pays », a confié Karamoko Jean Marie Traore.

Au total, 26 projets d’accords sont sur la table des experts burkinabè et vénézuéliens dans le cadre de cette première commission mixte de coopération. Ceux qui feront l’objet de consensus, seront soumis ce 7 février, à la signature des deux ministres en charge des Affaires étrangères.