Le Burkina Faso et l’Arabie Saoudite renforcent leur coopération

L’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Aldosari, a rencontré le Président de la Transition, Ibrahim Traoré ce mardi 30 janvier 2024. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets d’intérêt commun ont été abordés.

À l’occasion, l’ambassadeur a remis un message de remerciement du Roi saoudien, Salman bin Abdulaziz Al Saud, au Chef de l’Etat burkinabè. En effet, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, en mettant l’accent sur des domaines stratégiques tels que la santé et la sécurité.

À cet effet, le Roi saoudien a exprimé sa reconnaissance envers le Chef de l’État burkinabè pour son leadership et la qualité des relations diplomatiques entre les deux nations. De plus, l’ambassadeur a affirmé la solidarité de l’Arabie Saoudite envers le Burkina Faso et son peuple dans la lutte contre le terrorisme et pour le bien-être des populations.

En outre, cette rencontre témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans des domaines cruciaux tels que la santé et la sécurité, ainsi que de la solidarité de l’Arabie Saoudite envers le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme.