LE CHEF DE L’ETAT A EU UN ENTRETIEN AVEC LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, a eu un entretien, ce dimanche 02 avril 2023, à sa Résidence sise à Cocody-Riviera Golf, avec la Présidente de l’Assemblée Nationale Française, Mme Yaël Braun-Pivet.

Mme Yaël Braun-Pivet, qui est à la tête d’une forte délégation du Parlement français, est à Abidjan dans le cadre de la Session ordinaire de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire qui s’ouvre demain, lundi 03 avril 2023, et de la 14è Conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de la Région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.

Une visite d’amitié

Elle a exprimé sa joie d’être en Côte d’Ivoire et a indiqué que l’importance de la délégation qu’elle conduit est l’expression des liens d’amitié et de l’intérêt que la France, et singulièrement le Parlement français, portent à la Côte d’Ivoire.

Mme Yaël Braun-Pivet a révélé avoir rencontré ce dimanche 02 avril 2023, dans le cadre de son séjour en terre ivoirienne, des jeunes en formation dans un centre du service civique, et a tenu à saluer la vision du Président Alassane OUATTARA qui a décrété 2023 comme l’année de la jeunesse. Car, selon elle, la Côte d’Ivoire a la chance d’avoir une jeunesse dynamique, qui représente à la fois le présent et l’avenir du pays.

C’est pourquoi, a-t-elle ajouté, le fait d’aller à la rencontre des jeunes Ivoiriens permet de mieux connaître notre pays, de mieux comprendre les aspirations de sa jeunesse et surtout la force qui l’anime.

La Présidente de l’Assemblée Nationale Française s’est dit convaincue que la Côte d’Ivoire, forte de cette jeunesse et de ses atouts, est un pays avec un avenir radieux, qui pourra toujours compter sur le soutien indéfectible de la France dans le cadre de la coopération bilatérale, mais également dans une politique de co-construction et de partenariat. Notons que le Président de l’Assemblée Nationale Ivoirienne, M. Adama Bictogo et des membres du Cabinet présidentiel ont pris part à la rencontre.