Le Chef de l’Etat a procédé au dévoilement du Timbre commémoratif du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Vatican

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé, ce lundi 21 septembre 2020, au Palais de la Présidence de la République, la cérémonie de dévoilement du Timbre commémoratif du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Vatican.

Dans son intervention, le Ministre de l’Economie numérique et de la Poste, M. SANOGO Mamadou, a indiqué que les relations entre la Côte d’Ivoire et le SaintSiège sont marquées par une bonne dose de culture et de civilisations multiséculaires avec un partenariat dynamique et fructueux.

Pour matérialiser ces relations étroites, a ajouté le Ministre SANOGO Mamadou, la Poste de Côte d’Ivoire et le Service philatélique du Vatican sont convenus de l’émission commune d’un timbre-poste entre les deux Etats portant l’effigie des deux Chefs d’Etat, et qui va rappeler à la postérité l’histoire entre les deux Etats ainsi que les valeurs et les visions de Sa Sainteté, le Pape François, et du Président Alassane OUATTARA.

Le Nonce Apostolique, Monseigneur Paolo BORGIA, doyen du Corps diplomatique, a, pour sa part, relevé l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et le Vatican, marquée, au fil des années, par la signature de conventions et le renforcement de la coopération.

Notons qu’au terme des interventions, le Chef de l’Etat a procédé au dévoilement du Timbre commémoratif du 50e anniversaire de l’établissement des Relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Vatican dont la thématique principale porte sur la paix, chère aux deux Etats.

Comments

comments