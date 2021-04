Le Chef d’Etat-Major Général des Armées à la Base Militaire de N’dotré : “Je vous félicite pour votre prompte réaction et vous invite à maintenir cette posture de vigilance”

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées s’est rendu à la Base Militaire de N’dotré pour constater les faits .

En effet au cour de la nuit du mardi au mercredi des individu lourdement armés ont ouvert le feu contre un base militaire dans le district autonome d’Abidjan. Un attaque qui a fait 3 morts côté assaillant et 1 blessé côté FRCI. Dans son intervention, le général Lassina DOUMBIA s’est réjouit de la prompte réaction.

« Ceux qui nient la réalité de cette attaque et de son bilan, doivent avoir des raisons personnelles de le faire. Ne vous en préoccupez pas. Nous, nous avons une seule chose à faire, c’est faire face, à chaque fois que cela sera nécessaire. Pour la quiétude des ivoiriens. Je vous félicite pour votre prompte réaction et vous invite à maintenir cette posture de vigilance. Le pourquoi et le comment des attaques ne vous incombent pas. Nous sommes jugés sur la qualité de notre réaction et notre capacité à anticiper et à agir ».

