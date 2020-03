Le choix de Gon au Sofitel Hôtel Ivoire: Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, rattrapé par ses propres railleries

Alassane Ouattara a désigné Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre 2020 le jeudi 12 mars 2020 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, c’était en présence d’Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, rattrapé par ses propres railleries.

Pourtant, parlant de Guillaume Soro qui avait annoncé sa candidature en octobre 2019 à Valence, en Espagne, lors d’une réunion avec ses sympathisants dans l’hôtel où il résidait, Adama Bictogo disait que » Ce n’est pas dans un hôtel qu’on annonce sa candidature ». »La candidature de Soro à la présidentielle est un non événement pour nous. Ce n’est pas dans un hôtel qu’on annonce sa candidature. S’il veut être candidat, c’est en Côte d’Ivoire qu’il faut venir l’annoncer. Il faut respecter les Ivoiriens », avait lâché Adama Bictogo lors d’une conférence de presse le lundi 29 octobre 2019 à l’hôtel ivoire d’Abidjan.

BICTOGO RATTRAPÉ PAR SES PROPOS CREUX

A en croire le directeur exécutif du RHDP d’Alassane Ouattara, Guillaume Soro ancien président de l’Assemblée nationale, président du Génération et peuples solidaires (GPS) et candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2020, le choix du lieu pour annoncer sa candidature pour une élection présidentielle est déterminant. « Ce n’est pas dans un hôtel qu’on annonce une candidature » Alors que le jeudi 12 mars 2020, c’est au cours d’un réunion du Conseil politique du RHDP qu’Alassane Ouattara a annoncé la candidature d’Amadou Gon Coulibaly pour l’élection présidentielle d’octobre 2020 au compte du RHDP. Et, ce en présence d’un Adama Bictogo, applaudissant et admiratif.

Oubliant que » Ce n’est pas dans un hôtel qu’on annonce sa candidature ». D’ailleurs c’est tout fièrement qu’il a exprimé sa joie dès le lendemain de voir Amadou Gon Coulibaly désigné comme candidat cette élection présidentielle par Alassane Ouattara. » Nous avons vécu d’intenses émotions hier au conseil politique. Un moment doublement historique. Nous avons tous rendu un hommage appuyé au président du parti Alassane Ouattara qui nous a présenté notre nouveau capitaine, notre chef d’équipe, notre candidat à la présidentielle d’octobre. Notre choix consensuel et à l’unanimité, le président du directoire Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes prêts. Dès cet instant nous sommes en route pour la victoire en 2020 », a écrit Adama Bictogo sur sa page Facebook.

Avec Afriksoir

Comments

comments