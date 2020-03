« Le coronavirus invite à méditer ceux qui croient pouvoir confisquer des libertés » Soro à Ouattara

Guillaume Kigbafory Soro a décidé de s’adresser aux chrétiens et chrétiennes du monde entier, au sujet de la maladie à Coronavirus. Dans une adresse à l’endroit des chrétiens et chrétiennes, le dimanche 22 mars 2020, Guillaume Kigbafory parle du Coronavirus et invite plutôt l’humanité à l’humilité. Un message qui semble être dirigé contre son ancien allié, Alassane Ouattara.

« Notre planète est à l’épreuve. Un minuscule virus contraint les plus puissants et les plus arrogants parmi nous à prendre un grand bol d’humilité. L’homme, du latin humus, être vivant tiré du sol, n’est que poussière ! », rappelle l’ancien séminariste. S’appuyant sur les saintes écritures, Guillaume Soro a rappelé que l’homme n’est qu’un grain de sable.

« Et me voici penché ce matin du dimanche 22 mars 2020, sur ce beau texte de l’Ecclésiastique chapitre 18 (en ses versets 8 à 12) qui nous parle du néant de l’homme : « Qu’est-ce que l’homme ? A quoi sert-il ? Quel est son bien et quel est son mal La durée de sa vie : cent ans tout au plus. Nul ne peut prévoir l’heure pour chacun du dernier sommeil. Une goutte d’eau tirée de la mer, un grain de sable, Telles sont ces quelques années auprès de l’éternité.

C’est pourquoi le Seigneur use avec eux de patience et répand sur eux sa miséricorde. Il voit, il sait combien leur fin est misérable C’est pourquoi il a multiplié son pardon » ». Dans ce texte digne d’une vraie homélie, le député de Ferkessedougou invite donc au pardon. Et de conclure sur ces phrases visiblement adressées à Alassane Ouattara et au régime RHDP

« Cette épreuve du Covid 19 nous rappelle que nous ne sommes rien et elle invite ceux qui croient pouvoir confisquer des libertés, des droits, des peuples, des terres, des richesses de ce monde à méditer sur le néant que leur passage sur cette terre aura célébré. Agissons plutôt pour la solidarité humaine, pour la fraternité humaine, et nous serons ainsi devenus des ouvriers conscients de l’Eternel », a fait savoir l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

En effet, le pouvoir RHDP s’est inscrit depuis quelques temps dans la pensée unique, réprimant ou cherchant à abattre tous ceux qui lui porte la contradiction. Le 12 mars, Alassane Ouattara a désigné de façon unilatérale Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP pour la présidentielle d’octobre 2020. Une décision brièvement dénoncée par Albert Toikeusse Mabri, qui est depuis lors, combattu par des cadres du RHDP. Depuis son retour manqué le 23 décembre 2019, Guillaume Kigbafory Soro vit en exil en France.

Le régime d’Abidjan a mis aux arrêts plusieurs de ses partisans dont des députés., détenus à travers plusieurs prisons du pays. Un mandat d’arrêt international a même été lancé contre sa personne, pour tentative de déstabilisation et détournements de fonds publics, sans grand succès auprès de la communauté internationale.

Le samedi 21 mars 2020, des populations de Ferkessedougou, la circonscription électorale du député Guillaume Kigbafory Soro sont sortis dans les rues pour réclamer au pouvoir, son retour d’exil. En Côte d’Ivoire, le premier cas de Coronavirus a été enregistré le 11 mars 2020 et depuis lors, ce chiffre ne fait qu’augmenter. Le ministre de la santé et de l’Hygiene publique Dr Eugène Aka Aouélé a annoncé le 22 mars 2020 que la Côte d’Ivoire est désormais à 25 cas dont deux guéris.

afriksoir.net

Comments

comments