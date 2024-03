Le coût du cacao passe la barre de 6000 FCFA/Kg

Sur le marché international, le cacao est cédé à plus de 10 000 dollars la tonne. À New York, marché de référence, le prix a connu une explosion historique à la date du 26 mars 2024.

Hausse historique du prix du cacao sur le marché mondial

Depuis février, le cours du cacao ne baisse pas. Au contraire, le prix de ce produit très recherché actuellement bat tous les records. Le mardi 26 mars, la tonne de cacao a dépassé la barre des 10 000 dollars, soit plus de 6 millions de francs CFA. Avec ces chiffres, Kathleen Brooks indique que la tonne de cacao coûte désormais plus cher que la tonne de cuivre.

Cette augmentation accélérée du prix est expliquée par la forte demande sur le marché. Les acteurs redoutent la satisfaction confortable de cette demande qui pourrait dépasser la quantité disponible sur le marché. Selon les premières prévisions annuelles faites par l’Organisation internationale du cacao, la production mondiale devrait connaître une chute de 11%.

Leader de la production mondiale, la Côte d’Ivoire a exprimé ses craintes en ce qui concerne les récoltes. En décembre 2023, les autorités compétentes avaient annoncé une baisse de 20 % sur la production de la campagne 2023/2024. La production totale prévue était de 1,8 million de tonnes.

En Afrique, quelques producteurs bénéficient bien de cette augmentation de prix. Au Cameroun et à Madagascar, le kilogramme a atteint 5 000 FCFA. Par contre, en Côte d’Ivoire, les planteurs se contentent de 1000 FCFA/kg, prix fixé par le Conseil Café-Cacao. Les mouvements d’humeur des syndicats des producteurs n’ont pas changé la donne. En tout cas, pour le moment, les planteurs ivoiriens sont moins lotis que leurs collèges du Cameroun et de Madagascar.