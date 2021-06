Le Discours de la Première Dame Dominique Ouattara lors de l’anniversaire du groupe des épouses des Ambassadeurs et des Chefs de missions diplomatiques accrédités en Côte d’Ivoire.

Chers invités,

J’ai beaucoup de plaisir à prendre part à ce sympathique dîner d’anniversaire qui célèbre les 10 ans du Groupe des épouses des chefs de missions Diplomatiques accrédités en Côte d’Ivoire.

Je voudrais, en premier lieu saluer et remercier Madame Farida BOUGUETAIA, épouse de Monsieur l’Ambassadeur d’Algérie et Présidente du Groupe des Ambassadrices, qui nous convie à ce magnifique dîner dans sa belle résidence.

Merci chère Farida pour votre chaleureux accueil et votre témoignage d’affection, j’en suis très touchée.

A ces salutations, j’associe mesdames les épouses des chefs de missions diplomatiques, membres de l’Association et je les félicite pour la réussite de cette magnifique soirée.

Je salue également toutes les personnalités qui sont présentes à nos côtés ce soir et je suis ravie de toutes les revoir.

Chères Farida,

Ce dîner qui marque les 10 années d’existence du Groupe des épouses des chefs de missions diplomatiques, me donne l’occasion de rendre hommage à votre belle association, engagée pour le bien-être des plus démunis.

Devant cette belle assemblée, je suis heureuse de vous exprimer mes plus vives félicitations, pour ces 10 ans de solidarité et de partage.

Depuis plus d’une dizaine d’années, vous et vos sœurs épouses des chefs de missions diplomatiques accrédités en Côte d’Ivoire, menez des actions caritatives au profit des populations vulnérables, en particulier des femmes et des enfants, avec une constance et une détermination, remarquables.

En effet :

Vous offrez régulièrement des dons en numéraire, en vivres et non vivres à de nombreux orphelinats, écoles et hôpitaux.

Vous installez des puits d’eau, pour faciliter l’accès à l’eau potable aux populations rurales.

Vous organisez des campagnes de vaccination telles que, les campagnes contre la pneumonie, qui sauvent la vie de nos enfants.

Vous soutenez des initiatives, au nombre desquelles, l’association « sourire un jour » dont le but est de soigner les patients atteints de la NOMA, cette terrible maladie.

Vous apportez également votre appui au centre de formation de jeunes filles de l’institut ZAGAL de Yopougon.

Et vous fournissez une assistance bénévole et apportez des dons réguliers aux indigents soignés à l’hôpital mère-enfant de Bingerville. Je suis bien placée pour savoir combien c’est apprécié.

Toutes ces actions de solidarité sont remarquables et très utiles à nos populations. Je vous en félicite vivement et je demande à tous, de vous applaudir bien fort.

Je tenais également à vous dire qu’à titre personnel, je suis particulièrement touchée par vos actions car, elles s’inscrivent dans la droite ligne de mon engagement humanitaire avec ma Fondation Children Of Africa.

Chères sœurs,

Je voudrais clore mon propos en vous souhaitant un joyeux anniversaire et à ce titre, j’ai le plaisir de vous offrir un chèque de dix (10) millions F CFA.

Excellente soirée à toutes.

Je vous remercie.

