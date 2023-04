Le gouvernement américain envisage de limiter l’usage de l’eau du fleuve Colorado

Des années de sécheresse et le réchauffement climatique ont largement réduit le flux du fleuve qui s’écoule des montagnes Rocheuses jusqu’au Mexique. Sept États américains dépendent du Colorado pour leur alimentation en eau et ils ont est échoué à trouver un accord sur un partage acceptable de la ressource.

Le fleuve Colorado irrigue des millions d’hectares de terres agricoles et alimente des dizaines de millions de personnes en eau potable et en électricité. Mais ces dernières années, il atteint un niveau historiquement bas. Et si le fleuve passe sous le niveau des barrages, il s’arrêtera tout simplement de couler.

C’est ce risque de panne sèche qui pousse le gouvernement américain à agir. Le Département de l’Intérieur qui gère la ressource en eau, propose deux solutions. Elles touchent les États de Californie, du Nevada et d’Arizona, et ne font pas consensus.

Décision à l’été

Première option : restreindre de manière égale. Une méthode qui déplaît à la Californie. Elle remettrait en cause le système de répartition actuel basé sur un critère d’ancienneté qui profite aux agriculteurs de l’État.

La deuxième possibilité, c’est une réduction respectant ces règles actuelles. Les récoltes californiennes seraient largement protégées mais cette fois, c’est le Nevada et l’Arizona qui en feraient les frais. Une ville comme Phoenix ne recevrait presque plus d’eau potable.

Une décision finale est attendue cet été. D’ici là, l’administration Biden espère que les trois États concernés vont renégocier et se mettre d’accord d’eux-mêmes pour éviter les pénuries.