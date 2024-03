Le Journaliste Stevenson Oualaud, va sortir une nouvelle œuvre musicale !

L’accès à l’information et au divertissement, font bon ménage. Le célèbre animateur de Radio Ndeke-Luka, Stevenson Oualaud, va faire plaisir à ses auditeurs. Il peaufine en ce moment en coulisse, ses talents de musicien. Dans un post sur les réseaux sociaux le 6 mars 2024, il annonce la préparation et la sortie d’un nouvel titre « Transmutation ».

Il est resté, discret sur les détails du projet. A ce jour, il est donc difficile de savoir si cette œuvre sera consacrée à un album de plusieurs titres ou, à un « single ». Il a juste annoncé sur sa page, que l’œuvre est en « téléchargement ». La seule certitude, c’est que le travail en coulisse est très avancé et, Stevenson Oualaud ne lésine pas sur son temps libre, afin de produire un travail de qualité.

Selon quelques indiscrétions proches du journaliste Stevenson Oualaud, le titre phare « Transmutation », abordera la situation d’un « individu qui est parti de rien et qui, à atteint de hautes destinées en se forgeant à travers les expériences de la vie ».

Stevenson Oualaud, s’inspire de son univers professionnel à travers son émission « A vous la parole ». Une émission qu’il anime sur Radio Ndeke-Luka depuis 2017. « A vous la parole », est une émission ordinaire de micro trottoir réalisé sur les sujets de société en Centrafrique. Les sujets abordés par Stevenson Oualaud sont principalement, « la pénurie d’eau, manque de tables-bancs dans les écoles, manque de toilettes publiques dans les villes du pays, la déperdition scolaire des filles, manque d’hygiène dans les marchés » et plusieurs autres sujets qui intéressent les auditeurs de cette Radio.

D’après le synopsis de l’émission proposé par Radio Ndeke-Luka, « les interviewés peuvent aussi s’exprimer sur la vie politique du pays à des moments cruciaux » en Centrafrique. Par exemple explique la Radio, au micro de Stevenson Oualaud, les auditeurs ont déjà donné « leurs avis sur le dernier accord de Paix signés » en Centrafrique.

D’après toujours la Radio, « un travail de traitement est fait sur l’ensemble des avis sans aucune censure avant la diffusion à l’antenne ». Ainsi, « les centrafricains s’expriment tous les mardis, jeudis et vendredis à 10H05 avec rediffusion à 22H » sur les ondes de leur Radio. Le micro ballade dure 50 mn sur deux séquences égales en Français et en Sango, les langues officielles en Centrafrique.

Sur ce projet, Stevenson Oualaud est entrain de travailler pour que son titre « Transmutation », soit produit en audio et en vidéo. Pour atteindre cet objectif, Stevenson Oualaud ne doit compter que sur lui-même car, la Centrafrique fait face à une carence en maison de disque aux normes internationales. Pour le moment, c’est une grosse pression sur les épaules du célèbre journaliste, connu pour son ardeur furieuse au travail. Stevenson Oualaud, n’est pas sur un coup d’essai. Il a déjà à son actif les titres, Walombé, Motivation 236 et Mama Africa. Sur la chaine Youtube, ses « Fans » le connaissent sous le nom de Shaman X.