Le lieutenant-colonel Damiba supplie Ibrahim Traoré de le laisser rentrer au Burkina

Selon une information rapportée ce lundi 12 juin 2023 par le journal d’investigation burkinabè, Courrier Confidentiel, l’ancien Président de la Transition burkinabè, le lieutenant colonel Paul Henry Sandaogo Damiba a écrit à l’actuel Chef d’Etat, le capitaine Ibrahim TRAORÉ pour formuler son souhait de pouvoir rentrer auprès de sa famille au Burkina Faso. « Je formule le souhait que vous puissiez faciliter dans les mois à venir, mon retour auprès de ma famille. Le rêve de voir le Burkina se porter mieux et le rêve de voir le pays amorcé son réel développement sont partagés par plusieurs milliers de vos concitoyens. Il vous appartiendra de les déceler et de les engager sur le chemin de la stabilité et de la renaissance », a écrit le putschiste Paul-Henri Damiba renversé le dimanche 2 octobre 2023.

Tombeur du Roch Marc Christian Kaboré en janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été démis de ses fonctions par des militaires, laissant son fauteuil au jeune capitaine Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans, qui, jusque-là, dirigeait le corps du régiment d’artillerie de Kaya, dans le nord du pays. L’ex-chef de la junte s’est vu reprocher son « incapacité » à résoudre le problème d’insécurité lié aux attaques djihadistes qui ne fait que « s’aggraver ».

Plus de 9 mois après l’arrivée au pouvoir du capitaine Traoré qui continue à jouir de la confiance d’une partie de ses concitoyens, les résultats de la lutte contre les groupes jihadistes se font toujours attendre. En avril dernier, le Burkina Faso a décrété « la mobilisation générale et la mise en garde » afin de « donner à l’Etat tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire » que traverse le pays depuis 2015.