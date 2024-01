Le magasin de la chanteuse Daysie en fumée, ses fans en colère

La chanteuse Daysie traverse un moment difficile. Son magasin, Daysie Mall, est partie en fumée. Les fans de l’artiste sont indignés.

Et si Daysie avait vu le malheur venir ?

Daysie, artiste-chanteuse ivoirienne, est aussi une femme d’affaires très active sur les réseaux. La jeune dame reçoit très fréquemment les félicitations des internautes, surtout après l’ouverture de son magasin le Daysie Mall dans le quartier de zone 4.

Malheureusement, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 janvier 2024, le magasin de l’auteure de la chanson « Ma rivale » est partie en fumée. La vidéo de l’incendie a fait le tour de la toile, provoquant la colère et l’indignation des internautes.

En effet, il y a quelques jours, Daysie donnait l’alerte sur sa page Facebook à propos d’un harcèlement à son encontre. « Les voisins d’à côté ne sont pas contents oh ils disent je fais la concurrence déloyale, qu’ils veulent me rencontrer pour une séance de travail lol , séance pour dire quoi là-bas Ahu. Mes tontons, pardon je viens en paix oh laissez moi développer mon mouvement sans bruit sabari », avait écrit la businesswoman le samedi 20 janvier 2024.

Cinq jours plus tard, elle fait une nouvelle publication dont voici la teneur : « Bon je préfère écrire ça ici en guise de preuve par rapport à demain , je suis harcelée et je me demande si le simple fait d’avoir mis en place cette activité devrait faire de moi une cible à abattre ? Je suis épuisée et surtout convalescente. Donc c’est comme ça ? On crée un problème et on apporte la solution ?? Me pousser à abandonner pour vous vendre ?? Cette fois ci l’adversaire a été mal choisi. J’ai commencé sans l’aide de quelqu’un , je ne vais pas céder devant la pression . Au moment venu je vous déballerai dans les détails ce qui se passe. Que vos prières nous accompagnent pour le bonheur de ceux qui croient en nous. Jesus, viens à mon secours papa. »

Pour l’heure, la chanteuse ne s’est pas encore prononcée sur l’incendie de son magasin.