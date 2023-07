Le maire Jean-Louis Moulot offre un complexe sportif au quartier Congo à Grand-Bassam.

Inauguration du Terrain omnisports “Mamadou Touré” à Grand-Bassam en l’honneur du ministre de la Promotion de la Jeunesse.

Le dimanche 23 juillet 2023, le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, a inauguré le Terrain omnisports situé au quartier Congo, anciennement Cie, à Grand-Bassam. Cette nouvelle infrastructure sportive, d’un coût global de 70 millions de Fcfa, est dédiée à la jeunesse et au sport dans la commune.

Le terrain a été baptisé “Terrain omnisports Mamadou Touré” en hommage au ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. Cette décision rend hommage à son implication auprès de la jeunesse Bassamoise et s’inscrit dans le cadre de l’année 2023 décrétée année de la jeunesse par le président de la République.

Il s’agit du 3e terrain municipal omnisports de Grand-Bassam, offrant aux jeunes un espace dédié à la pratique du sport. Outre les installations sportives, le site comprend également un espace de jeux aménagé spécialement pour les enfants de la commune, ainsi qu’un jardin public.

Ce projet a été rendu possible grâce à un fonds exceptionnel de 50 millions de Fcfa, constitué conjointement par les services de Mamadou Touré et du Conseil municipal de Grand-Bassam. Ce fonds vise à soutenir et financer les projets des jeunes de la commune, renforçant ainsi l’engagement envers la jeunesse et le développement sportif local.