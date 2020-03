Le ministre Ahoua Don Méllo déshabille le discours de Ouattara et montre la face cachée de cette mascarade

Le 05 Mars 2020, le Président Alassane D. Ouattara dit ADO était devant

le parlement Ivoirien en Congrès. Après

avoir fait un long bilan

de son action à la tête de

la Côte d’Ivoire, il s’adressait à son auditoire en ces termes :

«j’ai décidé solennellement de ne pas me

présenter aux élections du 31 Octobre 2020

et de transférer le pouvoir à une jeune gé-

nération ».

L’effet médiatique de la première partie de

cette phrase est l’arbre qui cache la forêt.

Passons à l’analyse de l’ensemble du dis-

cours.

Dans son bilan, le Président Ouattara a ou-

blié de souligner que la fin du processus en

faveur des Pays Pauvres Très Endettés

(PPTE), processus adopté conjointement

par le FMI et la Banque Mondiale, lui lais-

sait dès le début de son 1er mandat une

marge de manœuvre de 600 milliards de

FCFA par an. Alors que le régime de Laurent GBAGBO a été obligé de payer chaque

année 600 milliards de FCFA au titre du

remboursement annuel de la dette imposée

au peuple ivoirien par ses prédécesseurs.

Cette marge de manœuvre lui permettait

d’engranger en 10 ans, près de Six Mille

Milliards de Francs CFA (6 000 000 000

000 FCFA) pour financer l’émergence de la

Côte d’Ivoire sans endetter à nouveau le

pays. Or aujourd’hui, c’est plus de 7.000

milliards de dette qui s’ajoute aux 6.000

milliards de ressources issues du point

d’achèvement du PPTE. Ce qui fait un total

de 13 000 Milliards de Francs CFA.

Faisons un bilan sommaire tiré de son dis-

cours avec cette somme: 115 km d’auto-

route, 7 universités, 33.698 salles de classe,

277 Lycées et collèges, 40.000 km de pistes

réhabilitées, 22 ponts, 545 km de routes in-

terurbaines bitumées, 245 km de voiries, 10

hôpitaux régionaux, 22 CHR, 78 hôpitaux

généraux et 233 centres de santé, l’accès de

80% de la population à l’eau et à l’électri-

cité. Nous avons beau retourner les chiffres,

le compte n’y est pas. Car, de façon arith-

métique, le résultat de l’addition des mon-

tants de ces travaux ne vaut à peine que

20% des sommes mobilisées en 8 ans.

La question que le peuple ivoirien est en

droit de se poser est : “Où est passé mon argent ?”

En effet, où sont passés les 80% des 13 000

Milliards FCFA ? Est-ce que cette somme a

servi à rembourser la France pour sa guerre

faite au peuple de Côte d’Ivoire de 2002 à

2011 à travers des fausses factures, des factures fictives ou des marchés attribués à

des entreprises françaises dont les bénéfices repartent en exploitant les règles qui

régissent le FCFA ( parité fixe entre FCFA

et Euro et libre transfert des revenus) ?

Christophe Barbier nous donne la réponse

: « nous ferons payer la facture de la guerre,

déclarait le journaliste français Christophe

Barbier à la télévision française LCI, juste

après la chute du Président Laurent

GBAGBO sous les bombes françaises en

2011 ». Et/ou, les travaux attribués en gré

à gré ont été surfacturés et ont permis d’en-

richir les membres d’un cercle bien fermé ?

Le peuple ivoirien a le droit de savoir et les dirigeants actuels ont le devoir de répon-

dre. Un audit nous situera sûrement sur la

corrélation coût/qualité des projets ainsi

que la destination finale des 80% des 13

000 Milliards FCFA.

Les guerres en Afrique contre les souverainetés pour perpétrer le pillage du continent par des commandos visibles et

invisibles, constituent la constante de la

politique française en Afrique avant et

après les indépendances. La présence de

l’armée française en Afrique et le FCFA

sont les deux moteurs de cette machine de

guerre. Il faut donc que le Président sorti

des élections présidentielles de 2020 en

Côte d’Ivoire soit celui élu par le peuple

ivoirien et non celui désigné par le dispositif de pillage en Afrique visant à assurer

la continuité de la présence de la France en

Afrique et son rang dans le monde.

Nous sommes aussi en droit de nous interroger sur cette autre déclaration dans le

discours de Monsieur Ouattara qui est : “le

transfert du pouvoir à une jeune génération”, déclaration contraire aux dispositions constitutionnelles d’accession au

pouvoir qu’il a lui-même fait voter en 2016

et qu’il soumet aujourd’hui pour amendement.

La déclaration de retrait tactique de Monsieur Ouattara vise à cacher le cadre insti-

tutionnel et règlementaire qu’il compte

mettre en place pour assurer la continuité

de son régime soit par lui-même soit par

l’héritier qu’il aura choisi.

En l’absence d’une armée républicaine

pour sécuriser les campagnes électorales,

les bureaux de vote, les représentants de

l’opposition dans ces bureaux de vote et le

vrai vainqueur des élections, en l’absence

d’une liste électorale inclusive en lieu et

place de la liste de rattrapage ethnique en

confection qui exclut la majorité des ci-

toyens par des frais de 5 000 FCFA impo-

sés aux citoyens en âge de voter alors que

dans le même temps, cette liste enregistre

les militants du RHDP qui bénéficient eux,

par contre, de la subvention indirecte de

l’État. En l’absence d’une Commission

Électorale Indépendante et d’un Conseil

Constitutionnel républicain, le pouvoir ne

peut être que retransmis soit à Monsieur

Ouattara lui-même, soit transmis à son hé-

ritier.

Dans son discours il parle aussi de l’avenir

de la Côte d’Ivoire en ces termes :

« Notre pays est désormais sur les rails et

continue d’avancer, à pas résolu, vers

l’émergence. La Côte d’Ivoire rayonne et

assure son leadership dans la sous-région.

Nous avons amorcé, avec responsabilité et

prudence, la réforme du FCFA, dans le

cadre de la mise en place de l’ECO par la

CEDEAO. Nous poursuivons, en étroite

collaboration, avec nos voisins et avec la

communauté internationale une lutte

acharnée contre le terrorisme qui sévit

dans notre sous-région et dans le monde »

La réalité est que la Côte d’Ivoire réémer-

gera, à pas résolu, parmi les pays pauvres

très endettés.

L’échec de Ouattara à imposer l’ECO-CFA

contre l’ECO souverain de la CEDEAO est,

à n’en point douter, un sujet de préoccu-

pation pour Paris qui risque de ne plus dis-

poser de la manne financière nécessaire

pour assurer la continuité de son armée

sur le sol africain au nom de la lutte contre

le terrorisme. Pour Paris, la bataille pour

imposer l’ECO-CFA va donc de pair avec la

bataille contre tous les Chefs d’État qui

s’opposent à l’ECO-CFA et qui défendent

l’ECO-SOUVERAIN dans la sous-région.

La sanction de Paris ne s’est pas fait atten-

dre, le Président Ouattara doit donc user

d’un habile subterfuge teinté de couleur lé-

gale et institutionnelle pour transférer le

pouvoir à lui-même ou à son clone, s’il ne

réussit pas à convaincre ses paires à adhé-

rer à l’ECO-CFA avant la convention du

RHDP qui désignera le candidat du com-

mando visible de la Françafrique qu’est le

RHDP.

C’est, donc, un retrait tactique pour dé-

tourner l’attention de la communauté nationale et une partie de la communauté

internationale sur la réelle nécessité de

restaurer les libertés démocratiques et les

droits de l’homme en Côte d’Ivoire par un

dialogue inclusif en libérant Laurent

GBAGBO, BLÉ GOUDÉ, les autres prison-

niers politiques et tous les prisonniers militaires pour reconstituer une vraie armée

républicaine qui peut faire la différence

entre droit de l’homme et chasse à

l’homme et créer les conditions d’élections

équitables, sécurisées et inclusives.

La Gauche ivoirienne ne doit donc passe

laisser distraire et continuer à construire

son unité pour assurer le combat pour la

souveraineté et l’unité du pays ainsi que

celui du continent et contribuer, avec l’opposition démocratique et la société civile à

restaurer les libertés démocratiques, les

droits de l’homme et les conditions d’élec-

tions équitables par la libération des pri-

sonniers politiques et militaires, le retour

de Laurent GBAGBO et de BLÉ GOUDÉ en

terre ivoirienne.

Dr DON-MELLO ahoua

REZOPANACOM‬

