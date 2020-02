Le ministre d’Etat, Hamed Bakayoko porteur d’un message du président Ouattara à son homologue, Ismail Omar Guelleh

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense a été reçu, ce mercredi 12 février 2020, au Palais de la Présidence de Djibouti, par le président Ismail Omar Guelleh. Hamed Bakayoko était porteur auprès du président djiboutien d’un message écrit du chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

C’est en fin de matinée que l’émissaire du président ivoirien a été accueilli par son illustre hôte de Djibouti en présence de son homologue de la Défense de Djibouti, du chef d’Etat-major de l’armée djiboutienne, et du Consul général de Côte d’Ivoire.

Au sortir de cette audience, Hamed Bakayoko a livré un pan du contenu du message transmis au président Guelleh. « Ce message a trait à tous les enjeux stratégiques et sécuritaires que nous avons en partage et de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre coopération dans ce domaine. Ma visite vient ouvrir un pont, renforcer le travail de notre Consul général qui ne cesse de nous sensibiliser à ouvrir des champs de coopération dans tous les domaines. Aujourd’hui, c’est dans le domaine de la sécurité. Nous avons des écoles, dans le cadre de la formation, beaucoup de choses à faire ensemble ».

Le ministre ivoirien de la Défense a saisi cette occasion pour lancer une invitation à son homologue de Djibouti en Côte d’Ivoire. Un rendez-vous qui sera le cadre pour concrétiser tous ces éléments dont il a convenu avec les plus hautes autorités de Djibouti. A savoir les échanges d’expérience, de cadre de formation, etc. « Evidemment, cette mission va ouvrir des voies à d’autres opérateurs dans d’autres secteurs économiques. En tout cas, c’était une très belle visite, et ça été un grand honneur pour moi d’avoir été reçu par monsieur le président », a signifié le ministre Bakayoko qui a salué les qualités de sagesse pour la paix et la stabilité sur le continent reconnues au président Guelleh.

Au passage, le ministre d’Etat a souligné le rôle joué par le Consul de Côte d’Ivoire à Djibouti en matière de rapprochement et de liens de partenariat entre les deux pays.

