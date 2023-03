Le ministre Laurent Tchagba à la tête d’une importante délégation interministérielle au Ghana

Une délégation interministérielle ivoirienne conduite par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba est au Ghana pour échanger, mardi 14 mars 2023 avec les autorités de ce pays en vue de trouver une solution au problème de pollution des eaux des bassins en partage entre les deux pays à savoir la Bia et le Tanoé apprend-on du confrère AIP.

Les fleuves la Bia et le Tanoé sont les frontières naturelles entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. Pour une meilleure gestion intégrée desdits fleuves, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba est au Ghana ce 14 mars 2023.

Plusieurs ministères impliqués

Sa délégation est composée de représentants du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, celui de l’Hydraulique de l’Assainissement et de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable, du Conseil national de sécurité (CNS), de la Commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire (CNFCI) et le directeur général des ressources en eau du ministère des Eaux et Forêts.

La délégation ivoirienne qui séjourne depuis lundi 13 mars 2023 analysera le problème à fonds avec les autorités ghanéennes en charge de l’Eau, de l’Environnement, des Mines, de la Défense, de l’Agriculture, des Ressources Halieutiques et de la Santé pour garantir des ressources d’eau en qualité aux populations et des produits halieutiques appropriés à l’alimentation.

Profitant de l’atelier bilan à mi-parcours à Aboisso avec ses directions régionales d’Abidjan, d’Agboville, d’Aboisso et du centre de gestion de la Société de développement des forêts (SODEFOR), le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba avait déjà visité la BIA et le Tanoé jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022.

Le membre du gouvernement ivoirien avait déploré la qualité boueuse des eaux impropre à la consommation et à la survie des espèces aquatiques. Il avait à cet effet instruit ses services afin de trouver une solution urgente pour une gestion intégrée de ces bassins en partage entre la Côte d’Ivoire et le Ghana.

La Bia est un fleuve d’Afrique de l’Ouest qui traverse le Ghana et la Côte d’Ivoire.

Elle prend sa source à l’ouest de Sunyani au Ghana où se situent les 2/3 des 300 km de son cours. Elle se jette dans l’océan Atlantique par la lagune d’Aby en Côte d’Ivoire. Son bassin couvre près de 10 000 km². Le Tanoé coule sur 400 km de Techiman à Ehy, Tendo et enfin dans la lagune d’Aby où il s’écoule dans l’océan Atlantique. Le fleuve forme les derniers kilomètres de la frontière terrestre internationale entre le Ghana et la Côte d’Ivoire.

D’importantes résolutions seront prises à la fin de cette importante rencontre entre les autorités ivoiriennes et ghanéennes.