Le Niger élargit son champ de lutte contre la drogue

L’Exol et la Prégabaline, sont désormais classés comme drogues par arrêtés du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales au Niger.

Le Niger a décidé du renforcement de sa lutte contre la drogue et les stupéfiants. Le gouvernement cible désormais l’Exol et la Prégabaline qui ont été déclarés comme des stupéfiants, selon un communiqué de la police nationale du Niger, qui cite un arrêté du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

« C’est respectivement par arrêtés N°000100MSP/P/AS/ANRP et N°000101MSP/P/AS/ANRP du 29 janvier 2024, que l’Exol et la Prégabaline ont été classés dans le tableau II et III cités dans l’article 2, de l’ordonnance n°99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger. Cette ordonnance classe les substances en raison de la gravité du risque pour la santé publique que leur abus peut entraîner et selon qu’elles présentent ou non un intérêt en médecine », informe le communiqué de la police nigérienne.

C’est ainsi que, explique le communiqué, désormais, la Prégabaline est inscrite sur le groupe A du tableau II concernant les plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine, tandis que l’Exol est inscrit sur le tableau III qui concerne les plantes et substances à risque présentant un intérêt en médecine.

La lutte contre la drogue et les stupéfiants a été intensifiée depuis quelques mois au Niger avec des opérations à succès menées par la police nationale. Plusieurs réseaux de trafic de drogue ont été démantelés avec plusieurs individus arrêtés à travers le pays, notamment dans des villes frontalières.