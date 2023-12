Le Niger et la Russie signent un accord de renforcement de leur coopération militaire

Le Niger et la Russie ont procédé lundi à Niamey, à la signature d’un accord pour renforcer leur coopération militaire.

Le Niger renforce sa coopération militaire avec la Russie de Poutine

Les documents ont été paraphés par le général Salifou Mody, ministre de la Défense et N°2 du CNSP et le Vice-ministre russe de la défense, général Yunus-Bek Yevkurov. De sources officielles nigériennes, il s’agit d’un accord de renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Aucun autre détail n’a filtré sur les clauses de cet accord.

Après la signature, la délégation russe a été reçue eu audience par le président de la transition, le Général Abdouramane Tchiani. Le Conseil national de la sauvegarde de la patrie (CNSP) au pouvoir au Niger depuis le coup d’Etat contre Mohamed Bazoum affiche clairement sa volonté de se rapprocher de Moscou, déjà présent dans la sous-région notamment au Mali.

Pour rappel, la signature de cet accord coïncide avec la dénonciation des accords de sécurité et de défense noués avec l’Union européenne.