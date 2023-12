Le Niger et le Mali mettent fin à deux conventions avec la France

Le Mali et le Niger annoncent la fin de deux conventions qui les liaient à la France, indique un communiqué conjoint des deux États.

Le Mali et le Niger, encore plus loin de la France

Dans un communiqué conjoint daté du mardi 5 décembre 2023, les gouvernements de transition du Mali et du Niger ont fait savoir qu’ils mettent fin à deux conventions qui liaient leurs États à la France. La première convention est celle entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali « tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbres » du 22 Septembre 1972.

La seconde est la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger « tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale ».

Le Mali et le Niger notent qu’alors que la conclusion et la signature de traité bilatéral entre les États visent à renforcer la coopération internationale et les liens un d’amitié, « l’attitude hostile persistante de la France contrevient à cette raison. Ces deux pays dénoncent aussi le « caractère déséquilibré de ces conventions causant un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger ».