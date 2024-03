Le Niger rouvre sa frontière avec le Nigeria, le Bénin en sursis

Le Niger annonce la réouverture de sa frontière avec le Nigeria. Par un message – radio en date du jeudi 21 mars 2024, les gouverneurs de quatre régions frontalières avec le Nigeria ont été instruits pour la levée des barrières dès ce vendredi 22 mars 2024.

Le Niger rouvre sa frontière avec le Nigeria

La circulation des biens et des personnes peut reprendre normalement entre Niamey et Abuja via les frontières terrestres. Fermées depuis plusieurs mois après le coup d’Etat de juillet 2023, les frontières entre les deux pays vont reprendre leur fonctionnement. Les gouverneurs de Diffa, de Tahoua, de Maradi, de Dosso sont instruits à cet effet.

Pendant ce temps, c’est le statuquo du côté béninois. Après la levée des sanctions de la CEDEAO, le Bénin s’est empressé pour rouvrir sa frontière avec le Niger. Du côté nigérien, les militaires jouent à la prolongation. Malgré les différentes missions qui ont défilé sur le sol béninois ces dernières semaines, rien ne présage d’une réouverture très prochainement de la frontière nigérienne avec le Bénin.

La décision des autorités nigériennes de lever les barrières posées à la frontière avec le Nigeria intervient une semaine après la réouverture de la frontière coté nigérian.

Niamey rouvre sa frontière avec Abuja, mais reste sur ses gardes. Des instructions ont été formellement données aux forces de défense pour renforcer les contrôles et assurer la sécurité le long de la frontière avec le Nigeria.