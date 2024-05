Le Nigéria se lance dans la construction d’une autoroute aux dimensions colossales.

En effet, la première pierre du chantier de la route côtière qui va relier Lagos à l’État de Calabar a été posée par le président Bola Tinubu, annonçant donc le début de ce projet éléphantesque. Le coût de réalisation de l’ouvrage s’élève à 13 milliards de dollars, soit près de 7 867 milliards FCFA. Cette autoroute deviendra l’une des plus chères jamais construites.

L’autoroute Lagos – Calabar s’étendra sur 700 kilomètres. Cette voie de communication qui va partir de la capitale économique du pays à l’Etat de Calabar, dans le Sud-Est du Nigéria, traversera 9 États. Imaginée comme une autoroute à 2 voies comportant 5 couloirs de circulation de chaque côté, avec une voie ferrée au milieu pour favoriser le transport de marchandises, ce projet d’envergure prévoit également la construction de ponts stratégiques le long de son tracé.

Cette initiative a pour ambition de révolutionner les échanges commerciaux et de dynamiser l’économie du pays en facilitant le transport des personnes et des marchandises entre les deux pôles majeurs que sont Lagos et Calabar. Cette connectivité entre les différentes régions du Nigéria avec cette autoroute contribuera à renforcer la puissance économique de chacune des zones concernées.

Insérée dans un vaste programme gouvernemental qui vise à moderniser et réhabiliter les infrastructures routières du Nigéria, cette autoroute constitue un investissement majeur pour le développement du secteur des transports au Nigéria. Les travaux seront confiés à la société Hitech Construction Company Limited, une entreprise réputée dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Elle assurera la réalisation de ce projet gigantesque.

Cette autoroute d’exception démontre la volonté du Nigéria à améliorer son réseau routier et à renforcer sa position de leader en Afrique de l’Ouest.