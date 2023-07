Le nouvel ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Autriche a officiellement présenté ses lettres de créance.

Son Excellence Monsieur Cissé Yacouba, nouvellement désigné Ambassadeur de Côte d’Ivoire auprès de la République d’Autriche et Représentant Permanent auprès des Organisations Internationales à Vienne, a officiellement présenté ses Lettres de Créance au Président fédéral de la République d’Autriche, Son Excellence Monsieur Alexander Van Der Bellen, lors d’une cérémonie au Palais présidentiel de Hofburg à Vienne, en Autriche.

Au cours de la rencontre, l’Ambassadeur Cissé a remis au Président autrichien la lettre de rappel de son prédécesseur ainsi que la lettre officielle l’accréditant en tant qu’Ambassadeur en Autriche. Il a également transmis les salutations chaleureuses du Président Alassane Ouattara au Président Van Der Bellen.

Lors des échanges, le Président autrichien a exprimé ses félicitations à la Côte d’Ivoire pour sa position ferme et claire dans la crise opposant l’Ukraine et la Russie. Il a également exprimé sa gratitude envers le pays pour son soutien aux candidatures autrichiennes lors des différentes élections au sein du système des Nations Unies.

De son côté, l’Ambassadeur Cissé a assuré le Président Van Der Bellen des mesures prises depuis 2011 par le gouvernement ivoirien, sous les directives du Président de la République, pour faire de la Côte d’Ivoire un pays sûr. Il a souligné que ces mesures ont permis d’assurer la sécurité dans tout le pays, créant ainsi un environnement social et politique stable et protégeant le pays de diverses menaces, y compris terroristes. L’Ambassadeur a également salué la résilience de l’économie ivoirienne, qui continue de croître malgré les défis posés par la crise liée au Covid-19 et la situation en Ukraine.

Concernant les relations bilatérales, l’Ambassadeur Cissé a exprimé son engagement à redynamiser et renforcer les liens entre la Côte d’Ivoire et l’Autriche, notamment dans les domaines économique, culturel, scientifique, touristique, financier et institutionnel.

Par ailleurs, l’Ambassadeur Cissé a brillamment présenté son premier rapport sur le sujet “prévention et répression de la piraterie maritime et le vol à main armée en mer” à Genève, en Suisse. Ce rapport fera l’objet de débats lors des sessions de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York en octobre-novembre de cette année. Ses travaux visent à proposer un nouveau traité international sur la piraterie maritime dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982 à Kingston, Jamaïque, et en vigueur depuis 1994.

Il est à noter que l’Ambassadeur Cissé est le septième Africain à occuper la fonction de rapporteur spécial au sein de la Commission du Droit International des Nations Unies depuis sa création il y a 75 ans, en 1947.