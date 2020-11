Le oro-navirus politique ne triomphera pas en Côte d’Ivoire- (Major Doumbia)

Le Prof. Major Doumbia s’est prononcé jeudi sur les arrestations en cascade des autorités de l’opposition ivoirienne. Pour le pro-RHDP, “tous ceux qu’il a réussi à atteindre et qui se comportent comme des fous ou délinquants politiques, seront mis en quarantaine et en confinement strict, avec distanciation sociale et mesures barrières”.

Comme s’il tenait en main l’avenir de ces autorités de l’ opposition, “plus de téléphone ( c’est avec ça qu’ils se contaminent entre eux), plus de visites jusqu’à nouvel ordre et obligation de les tenir à une distance convenable les uns des autres et loin des médias

Quand des gens sont indisciplinés et irresponsables et que leur comportement fait courir un danger à toute la société, il faut les mettre en isolement sanitaire, pour leur propre sécurité et pour protéger le reste de la société,” a-t-il déclaré.

Sapel MONE

Comments

comments