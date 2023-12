Le Parlement de la CEDEAO accueille deux nouveaux députés

Lors de sa deuxième session ordinaire pour l’année législative 2023, le Parlement de la CEDEAO a accueilli avec honneur deux nouveaux députés guinéens, Armando Correia Dias et Manuel Nascinemto Lopes.

La cérémonie s’est déroulée à Abuja où, devant le président du Parlement, Sidie Mohamed Tunis, et les autres députés, ce duo a prêté serment. Leur arrivée remplace Caramo Camara, non réélu, et Marciano Indi, désormais secrétaire d’État. La CEDEAO, qui compte 115 sièges et 14 commissions permanentes, se réserve au moins cinq sièges à chaque État membre. En parallèle, une nomination importante a été faite : M. Bertin Somé, originaire du Burkina Faso, a été nommé secrétaire général par intérim par le président Sidie Tunis.

M. Somé a une longue histoire au sein du Parlement, ayant commencé comme greffier de commission en 2009 pour ensuite gravir les échelons et devenir directeur des affaires parlementaires et de la recherche en 2016. Sa nomination a été unanimement approuvée par les parlementaires, reconnaissant son engagement et son attention particulière aux détails, notamment dans ses interactions avec le personnel et les membres du Parlement.

Avant son rôle à la CEDEAO, il a occupé divers postes à l’Assemblée nationale du Burkina Faso.