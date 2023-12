Le Parlement de la CEDEAO accueille deux nouveaux députés

Le Parlement de la CEDEAO a accueilli deux nouveaux députés, tous, de nationalité guinéenne. La cérémonie d’intégration s’est déroulée à Abuja, où le duo Armando Correia Dias-Manuel Nascinemto Lopes, a prêté serment devant le président du Parlement, Sidie Mohamed Tunis, et les députés présents. Les de nouveaux députés vont remplacer Caramo Camara, non réélu lors des dernières élections, et Marciano Indi, nommé secrétaire d’État du gouvernement bissau-guinéen.

Le Parlement de la CEDEAO, composé de 115 sièges et 14 commissions permanentes, réserve un minimum de cinq sièges à chaque État membre. En parallèle, une nouvelle nomination a été annoncée : M. Bertin Somé, un Burkinabé, a été nommé secrétaire général par intérim par le président du Parlement, M. Sidie Tunis.

M. Somé, ayant rejoint le Parlement en 2009 en tant que greffier de commission, a gravi les échelons pour devenir directeur des affaires parlementaires et de la recherche en 2016. Sa nomination a reçu l’approbation unanime des parlementaires, reconnaissant son engagement et son attention méticuleuse aux détails, notamment dans ses interactions avec le personnel et les membres du Parlement.

Avant son parcours au sein du Parlement de la CEDEAO, M. Somé a brillamment servi à l’Assemblée nationale du Burkina Faso, occupant divers postes dont celui de directeur général des services législatifs, directeur rapporteur, et chef de cabinet du président du NASS.