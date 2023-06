Le Parlement européen cite le Maroc dans un rapport sur les «ingérences étrangères»

Dans une nouvelle résolution adoptée le jeudi 1er juin, les «ingérences» du Maroc dans les affaires des pays de l’UE. Le texte, approuvé par 469 voix, 72 contre et 75 abstentions, entérine les conclusions d’un rapport appelant à «protéger les élections européennes de 2024 de toute ingérence étrangère», notamment en provenance de la Russie et la Chine. L’Espagne accuse en effet la Russie d’apporter un soutien politique et financier aux formations indépendantistes en Catalogne.

Les rédacteurs du rapport ont introduit un passage, invitant les membres de l’Union européenne à «suspendre tous les travaux sur les dossiers législatifs relatifs au Qatar et au Maroc et à établir un régime permanent de sanctions pour les individus et entités responsables de corruption».

Pour rappel, le jeudi 16 février, la plénière du Parlement européen avait adopté une résolution, exigeant d’interdire l’accès aux représentants du Maroc à l’hémicycle européen. Une sanction similaire avait été décrétée, fin décembre 2022, contre les diplomates du Qatar.