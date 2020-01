Le parti de Ouattara et Gon remporte 529 des 549 présidences de commissions électorales locales

Le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a remporté 529 postes de présidents de commissions locales électorales sur 549, a annoncé mercredi à Abidjan le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI) Emile Ebrottié, face à la presse.

« Au titre du poste de président, le pouvoir RHDP (compte) 12 femmes » et 517 hommes, « soit un total de 529 » présidents de commissions électorales locales, contre 20 sièges pour l’opposition, a dit M. Ebrottié.

Avec 1.095 membres au total, l’opposition a remporté « 524 postes de vice-présidents », contre cinq pour l’administration territoriale et 20 pour le RHDP, qui compte pour sa part « 1.094 membres ».

Composées de sept membres, « toutes les structures locales nationales de la CEI ont été installées » du 08 au 31 décembre 2019, soit « 31 commissions régionales, 82 départementales, 378 sous-préfectorales et 58 communales », a-t-il poursuivi, assurant que l’élection présidentielle se tiendra « le 31 octobre, la date prévue par la Constitution ».

Le porte-parole de la CEI a rappelé que « tous les membres qui ont été proposés et qui sont aujourd’hui membres de la commission électorale ne répondent plus de ceux qui les ont proposés », dont des formations politiques, au risque d’être « sanctionnés ».

« Quand on est à la commission électorale, on n’appartient plus à un parti politique. Nous sommes neutres ici et nous ne répondons de quelle qu’entité que ce soit, même pour ceux qui viennent de la société civile « , a-t-il conclu.

L’installation des commissions électorales dans les représentations diplomatiques est prévue en février.

