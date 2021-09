Le père de la miss Côte d’Ivoire reçoit une lourde charge au PDCI-RDA. Ce qui l’attend

La salle Usher Arsène de la mairie de Cocody a abrité ce mercredi 22 septembre la rencontre entre la coordination des secrétaires générales de section du PDCI et M. Jean Marc Yacé Maire de la commune de Cocody et par ailleurs coordonnateur des élus du parti.

C’est autour de 17h que débute la rencontre à travers les allocutions de Mme N’zi, 4ème adjoint au maire et délégué de Cocody 3. Elle a exhorté ses sœurs, à travailler main dans la main pour un PDCI fort dans les localités sous leur gouvernance.

Son message a été bien reçu et nous avions assisté à l’enterrement de la hache de guerre entre différentes sœurs, matérialisé par les accolades.

Entré dans la salle avec une discrétion totale, M. le Dircab, assis au fond de la salle est invité à rejoindre la table de séance par Mme le maire accompagné d’un tonnerre d’applaudissements.

M. Ange Dagaret prît la parole en commençant par présenter la table de séance qui était composée de Mme Guessan; conseillère de Mr le Maire, Mme Valérie Yapo ex détenue pour avoir réclamé la légalité constitutionnelle.

Mr le Dircab,a fait un tour dans le passé et rendu hommage aux vaillantes femmes de la lutte de 1949.

C’est à la fin des éloges faites à Feue Marie Koré et ses sœurs que le Premier magistrat de la commune fit son entrée .

Mme Amani, conductrice en cheffe de la forte délégation venue à la rencontre du Maire à réitéré l’engagement de leur association aux côtés du Maire et tenue à le remercier pour les présents pendant la fête des mères.

Mme Yapo Valérie a quant à elle remercié M. JMY pour son soutien constant lors de son séjour carcéral. Elle a rassuré M. le maire de son engagement sans faille à ses côtés et invité ses sœurs en faire autant.

Il est 19h00 quand M. le Maire entame ses propos, en demandant à l’assemblée d’observer une minute de silence en hommage à son prédécesseur M. le Maire N’Gouan Mathias rappelé à Dieu ces derniers temps.

Il a présenté ses excuses pour le léger retard dû aux préparatifs de la 20ème conférence de l’OIDP qui aura lieu en Côte d’ivoire, du 20 au 22 octobre dont il à le privilège d’être le président de cette organisation mondiale.

M. JMY a réaffirmé son soutien au Président Konan Bedié et a insisté sur la formation des militantes. Il a rassuré les secrétaires générales qu’elles avaient frappées à la bonne porte en se rangeant à ses côtés.

C’est dans un atmosphère de joie à travers les séances photos avec les 13 femmes décorées dernièrement par le PDCI, remise d’un tableau magnifique au Maire par les secrétaires générales et pour clore une photo de famille avec toutes les femmes que la cérémonie prit fin.



CELLULE26

Comments

comments