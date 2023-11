Le père de Rodrygo sort du silence après l’incident de son fils avec Leo Messi

Eric Goes, le père de Rodrygo, a commenté l’incident de son fils avec Leo Messi lors du match perdu par le Brésil contre l’Argentin.

Eric Goes , le père de Rodrygo , a commenté dans ses Instastories l’incident de son fils avec Leo Messi lors du match que le Brésil a fini par perdre 0-1 contre l’Argentin au Maracaná.

« Le saint qui n’a d’ennuis avec personne… Sérieusement, est-ce que quelqu’un est surpris ? » , a publié ironiquement le père de Rodrygo sur Instagram, faisant référence à l’incident de Messi avec son fils et de celui de la star argentine avec des joueurs uruguayens au cours duquel il a fini par attraper Mathías Olivera par le cou pour défendre Rodrigo De Paul (qui s’est battu avec Manuel Ugarte).

Les caméras de télévision ont filmé Manuel Ugarte en train de faire un geste obscène à l’égard de Rodrigo de Paul en disant « Chupav*** de Messi. Ère Ma**** » .

« Ces jeunes doivent apprendre parce qu’ils ont une bonne génération. Ils apprennent doivent à respecter parce que ce classique a toujours été intense et dur, mais avec beaucoup de respect », a déclaré Messi après son incident avec les joueurs uruguayens.

Comment s’est passé l’incident de Leo Messi avec Rodrygo Goes ?

Leo Messi et Rodrygo Goes se sont affrontés sur le gazon du Maracaná après les incidents dans les tribunes.