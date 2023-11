Le personnel de l’ARTCI veut entrer en grève

Le personnel de l’Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), par le biais du collège des délégués, a informé mardi 28 novembre 2023 par correspondance, son directeur général d’un préavis de grève.

Selon la note signée par le porte-parole du collège des déléguésce préavis a pour motivation le manque de dialogue social, la dégradation des conditions de travail, la mauvaise gouvernance et les graves manquements aux droits professionnels des salariés.

« Le mouvement de protestation débutera mardi 12 décembre 2023 à 8H et prendra fin le vendredi 14 décembre 2023 à 17 heures. Il sera reconduit en cas de nécessité jusqu’à la satisfaction totale des points de revendications », précise le signataire.

Le personnel de l’ARTCI revendique, entre autres, l’apport de clarification sur le nouvel organigramme et sa mise en œuvre, la fin de la disparité salariale et le respect de la grille des salaires, l’application rigoureuse des textes et procédures internes, l’équité et la transparence dans le processus d’organisation des formations professionnelles continues, le renforcement de la sécurité au sein et à la sortie de l’ARTCI, la clarification de la situation du projet immobilier en faveur du personnel.