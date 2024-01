Le PM Robert Mambé annonce l’ouverture imminente du 4ème pont à la circulation sans le péage

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé a annoncé, mercredi 03 janvier 2024, l’ouverture partielle à la circulation du 4ème pont de Yopougon, la semaine prochaine sans la mise en service des postes à péage déjà réalisés à cet effet.

«Je voulais préciser que le péage que vous voyez, ne sera pas fonctionnel immédiatement. Nous allons prendre des mesures de facilitation pour permettre aux ivoiriens de rallier le plus grand nombre de fois possible le Plateau, Adjamé, Cocody, Treichville… Voici ce que le président de la République va offrir aux ivoiriens la semaine prochaine », a promis M. Mambé, lors d’une visite des travaux de construction de la voie de contournement de la ville d’Abidjan (Y4) et du 4ème pont de Yopougon.

La première phase du projet devant être livré part de Sébroko à la voie menant au quartier Yao Séhi, c’est-à-dire le deuxième pont.

Le Premier ministre a félicité le ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, Amédé Kouakou, pour avoir pris toutes les dispositions pour l’opérationnalisation de ces principaux axes et des mesures spécifiques pour terminer ce tronçon dans le temps.

«La circulation sera plus aisée et nous ne pourrons que nous réjouir pour nos frères de Yopougon, Songon… », a indiqué M. Mambé, demandant aux ingénieurs et techniques du chantier de rester vigilants pour rattraper les petits détails qui seront mis en évidence par le circulation.

Outre le 4ème pont, le Premier ministre Robert Beugré Mambé annonce également l’ouverture à la circulation de la Y4 avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), samedi 13 janvier 2024.

«A partir du milieu de la semaine prochaine, on pourra rallier directement la route de Bingerville et le stade d’Ebimpé. On pourra le faire pour permettre à tous ceux qui veulent aller regarder les matchs de le faire. Mais nous recommandons la prudence car le chantier n’est pas encore terminé. Nous allons simplifier la circulation en ouvrant ce tronçon », a expliqué le chef du gouvernement.

Le Premier ministre félicitant le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou.

Il a tenu à préciser que la Y4 ne fait pas partie des grands chantiers pour la CAN en Côte d’Ivoire mais le président de la République a tenu à offrir aux ivoiriens les facilités en matière de circulation.

Le président de l’Assemblée de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo et la présidente du Sénat, Kandia Camara ont pris part à cette visite de chantiers aux côtés du Premier ministre.