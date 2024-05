Le port de Cotonou réceptionne de nouveaux portiques de parc

De nouveaux portiques de parc au port de Cotonou. Bénin Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL) et opérateur du terminal à conteneurs du port de Cotonou, a reçu des équipements pour renforcer le parc du port.

Quatre (04) nouveaux portiques de parc (RTG) neufs viennent de consolider le parc de 12 RTG du port autonome de Cotonou. En effet, ces dispositifs vont permettre d’optimiser les habiletés de stockage et de faciliter le traitement des chargements et des déchargements des conteneurs sur le terminal. En plus, ce nouvel équipement permettra aux clients de bénéficier d’une qualité exceptionnelle et agréable de service, qu’ils soient de l’importation ou de l’exportation.

Par ailleurs, il faut noter que le coût global de ces équipements s’élève à 6,650 milliards de francs CFA. Ainsi, à en croire le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice Ture, « avec plus de 216 millions € d’investissements déjà réalisés à fin 2023, Bénin Terminal a pour vocation de devenir un véritable hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina-Faso et le Nigéria. Pour y parvenir, l’entreprise s’engage à poursuivre son programme d’investissements et à continuer d’œuvrer pour la modernisation et le développement des activités portuaires au Port de Cotonou ».

Nous sommes mobilisés pour être le partenaire de référence et un acteur portuaire privilégié pour tous nos clients et partenaires. Nous resterons toujours engagés dans la quête permanente de l’excellence opérationnelle au service des usagers.

L’objectif principal de cette initiative est d’avoir de nouveaux portiques de Quai (STS) et, en 2026, de disposer de six nouveaux RTG et trois portiques de quai (STS) pour la croissance rapidement au sein des services.