Le premier ministre britannique va rencontrer Xi Jinping mercredi au G20, une première en cinq ans

Le premier ministre britannique Rishi Sunak va rencontrer le président chinois Xi Jinping mercredi 16 novembre en marge du sommet du G20 en Indonésie, une première en près de cinq ans pour des dirigeants des deux pays aux relations de plus en plus tendues, a annoncé Downing Street.Rishi Sunak, arrivé au pouvoir fin octobre, va appeler à «une relation franche et constructive» entre Londres et Pékin, a précisé un porte-parole dans un communiqué alors que les sujets de tension se sont accumulés ces dernières années, de Hong Kong à la situation des droits humains au Xinjiang.Avec AFP

