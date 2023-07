Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, mène la délégation ivoirienne aux Jeux de la Francophonie 2023 à Kinshasa.

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, conduit une délégation à Kinshasa en République démocratique du Congo le 27 juillet 2023 pour participer aux 9e Jeux de la Francophonie, qui se dérouleront du 28 juillet au 6 août 2023. Cette édition des Jeux, placée sous le thème « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels », succède à celle organisée en 2017 à Abidjan.

Plus de 3500 participants, issus de pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, participeront à des épreuves sportives et culturelles pendant ces 10 jours. Le Premier Ministre Patrick Achi assistera à la cérémonie d’ouverture et aura également plusieurs rencontres avec des responsables congolais, dont le Président Félix Tshisekedi et le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Lors de ces entretiens, la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des hydrocarbures, sera abordée. En 2022, les échanges globaux entre la Côte d’Ivoire et la RDC se sont élevés à 7,2 milliards, contre 6 milliards de FCFA en 2021.

La délégation ivoirienne, accompagnée du Ministre des Sports, Danho Paulin Claude, de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, et du Ministre, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan Robert Beugré Mambé, rencontrera également les jeunes athlètes représentant la Côte d’Ivoire aux Jeux de la Francophonie.