Le Premier Ministre Patrick Achi a accompli un exploit majeur pour la santé en Côte d’Ivoire en inaugurant deux établissements de pointe. Cet événement marque un pas de géant dans le développement du système de santé du pays.

Le mardi 25 juillet 2023, un événement historique pour la santé en Côte d’Ivoire s’est déroulé sous la présidence du Premier Ministre Patrick Achi. Une cérémonie d’inauguration doublement importante a eu lieu pour célébrer la mise en service du Pôle gynéco obstétrique et pédiatrique du CHU de Cocody ainsi que de l’Institut de médecine nucléaire d’Abidjan. Ces deux établissements de santé sont équipés selon les standards internationaux, ce qui va considérablement améliorer les soins prodigués aux citoyens du pays. Cet événement marque une étape majeure dans le développement du système de santé en Côte d’Ivoire. Avec l’inauguration du Pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du CHU de Cocody, d’une capacité de 228 lits et représentant un investissement total de 17,7 milliards FCFA, la Côte d’Ivoire franchit une étape cruciale dans l’amélioration de la prise en charge du couple mère-enfant. Ce nouvel établissement ultramoderne symbolise le progrès du pays, exprimant ainsi sa solidarité envers la santé de tous, conforme à la vision du Président Alassane Ouattara. De même, l’Institut de médecine nucléaire qui a été inauguré en complément vient renforcer l’arsenal thérapeutique disponible pour améliorer le diagnostic et le traitement de différentes infections liées au cancer. Ces deux réalisations témoignent de la volonté de la Côte d’Ivoire de progresser et de se concentrer sur la santé de ses citoyens, en particulier les plus vulnérables, marquant ainsi un pas significatif vers un avenir meilleur pour tous. L’institut de médecine nucléaire d’Abidjan, représentant un investissement global de 1,2 milliards FCFA, comble une lacune essentielle dans le système de diagnostic et de suivi des maladies liées au cancer, grâce aux efforts du gouvernement ivoirien dans le secteur de la santé.

Le Chef du gouvernement a souligné que ces réalisations font partie intégrante du programme de modernisation hospitalière en cours. Il a également mis en avant les efforts du gouvernement pour garantir une gestion rationnelle et efficace du système de santé. Parmi ces initiatives figurent l’augmentation des investissements dans le secteur, la modernisation des équipements médicaux, le développement de pôles spécialisés et l’adoption de nouvelles méthodes de gestion pour les établissements de santé, entre autres.

Les citoyens de la Côte d’Ivoire sont comblés de joie en cette journée historique. Patrick Achi a souligné que toutes ces actions témoignent de l’engagement du gouvernement à améliorer le système de santé et à le rendre plus performant, faisant de la Côte d’Ivoire un hub sanitaire régional.

Ces avancées majeures dans le domaine de la santé suscitent un espoir renouvelé en un avenir meilleur et plus sain pour tous les Ivoiriens. Ces deux établissements de pointe représentent un véritable pas en avant pour le bien-être de la population, en particulier des plus vulnérables, et démontrent la détermination du pays à progresser vers une nation solidaire en pleine croissance.