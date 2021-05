Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a pris part, (par visioconférence), aux festivités commémoratives du 60e anniversaire du Département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI)

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a pris part, ce lundi 10 mai 2021, (par visioconférence), aux festivités commémoratives du 60e anniversaire du Département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI).

La Directrice Générale du FMI, Kristalina GEORGIEVA, a rendu un vibrant hommage au Président Alassane OUATTARA, ancien Directeur du Département Afrique du FMI (1984 – 1988) et ancien Directeur Général Adjoint de cette Institution (1994 – 1999) pour son leadership exceptionnel et son importante contribution au fonctionnement du FMI ainsi qu’au développement de son pays et du continent africain, a appris AbidjanTV.

A cette rencontre, le Chef de l’Etat a invité le Fonds Monétaire International à accroître, de manière significative, la représentativité du continent africain au Conseil d’Administration du FMI ainsi que le volume des financements aux pays africains, et à s’adapter à un monde en pleine mutation pour offrir les réponses les plus innovantes et les plus efficaces aux nouveaux défis.

Sapel MONE

