Le Président Malien Assimi Goita se prononce sur l’opération spéciale en Ukraine : ” l’Ukraine sera sacrifié”

Ce matin, son excellence monsieur le président -Assimi Goita à été interrogé sur l’actualité internationale, voici ce qu’il a dit en bref:

“La vérité c’est que Mr Volodymyr zelensky vit dans un monde parallèle ,il ne comprend pas les enjeux géopolitiques et géostratégiques; tous les pays qui lui soutenait de ne pas céder aux exigences russes savent que le monde n’a pas besoin d’une guerre générale dont l’issue serait incertain(…).

Au lieu de chercher à sauver des vies civiles Mr Volodymyr veut jouer l’héroïsme pour tenter de sauver son pouvoir désorganisé;La politique n’est pas une salle de spectacle. Déjà en 1938, les occidentaux étaient obligés de sacrifier la Tchécoslovaquie au nom de la paix mondiale,je me rends compte que Mr Volodymyr n’a pas lu l’histoire .

Au nom de la paix et de la dissuasion nucléaire l’Ukraine sera sacrifié, qu’il ne pense même que l’OTAN va accepter d’entrer en guerre directe avec la Russie pour sauver l’Ukraine. Comprendre la géopolitique et la géostratégie vaut mieux que de faire des selfies pour montrer aux yeux du monde que il résiste(….). Je vous remercie.

