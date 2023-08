Le Proche-Orient frappé par une violente vague de chaleur

L’Irak, pays particulièrement exposé à certains effets du changement climatique, suffoque sous une vague de chaleur avec des températures montant jusqu’à 51 degrés Celsius lundi 14 août ; une canicule difficilement tenable pour nombre d’Irakiens qui travaillent en extérieur. Dans certaines provinces, comme celle de Dhi Qar (sud), les autorités ont réduit les horaires de travail des fonctionnaires.

Les températures devraient quelque peu baisser dans les prochains jours, mais la météo prévoit des « températures élevées jusqu’à fin septembre ».

Bon nombre d’Irakiens n’ont pas les moyens de profiter de l’air conditionné chez eux. Dans ce pays pourtant immensément riche en pétrole, le réseau électrique est défaillant et n’assure que quelques heures de courant par jour par manque d’entretien et de capacité. Et payer le propriétaire d’un groupe électrogène privé n’est pas à la portée de toutes les bourses: plus de 100 euros par mois pour une famille de quatre personnes.

L’Irak vit actuellement sa quatrième année de sécheresse consécutive qui se traduit par des températures très élevées et un manque de précipitations. Selon l’ONU, l’Irak l’un des cinq pays les plus exposés à certains effets du changement climatique.

Dans la rue al-Jumhuriya, dans le centre de Bagdad, alors que les températures montent en flèche, le 23 juillet 2023.

Dans la rue al-Jumhuriya, dans le centre de Bagdad, alors que les températures montent en flèche, le 23 juillet 2023. AFP – AHMAD AL-RUBAYE

Le pire est à venir en Jordanie

Cette semaine s’annonce également caniculaire en Jordanie avec des températures dépassant d’environ 10 degrés les taux habituels pour cette période de l’année.

La dernière vague de chaleur de cette ampleur date de 2010, lorsque la température maximale a été enregistrée à l’aéroport de Marka, à l’est de la capitale, a atteint environ 43,5 degrés.

Dans la région de Badia, les températures dépassent 45 degrés, et peuvent approcher les 50 degrés dans certaines régions de la vallée centrale du Jourdain.

L’évolution de la masse d’air extrêmement chaude est suivie de près et les autorités diffusent des messages de recommandations pour affronter ces températures extrêmes.